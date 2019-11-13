В Одеській області за спробу зґвалтування неповнолітньої дівчини чоловіка засудили до семи років ув’язнення.

У відділі ГУНП Одеської області повідомили про винесення вироку 26-річному чоловіку, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчинку.

У березні цього року в Подільську пізно ввечері невідомий схопив за шию неповнолітню дівчинку, повалив її на землю і спробував зґвалтувати. Наміри зловмисник не довів до кінця, бо заклики про допомогу потерпілої почули перехожі.

У 2012 році правопорушника уже судили за аналогічний злочин.

Читайте: Бив ногами і хотів зґвалтувати: подробиці вбивства 14-річної школярки під Одесою

На суді чоловік своєї провини не визнав, ніби нічого не пам’ятав через сильне алкогольне сп’яніння, проте зібрані правоохоронцями докази, зокрема висновок судово-психіатричної експертизи, дали суду всі підстави визнати фігуранта винним.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові чоловік зґвалтував дитину і її бабусю, а також вбив двох домашніх котів.