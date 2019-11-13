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Факти / Україна / Суспільство

Сім років ув’язнення: в Одесі засудили ґвалтівника-педофіла

В Одеській області за спробу зґвалтування неповнолітньої дівчини чоловіка засудили до семи років ув’язнення.

судова реформа

У відділі ГУНП Одеської області повідомили про винесення вироку 26-річному чоловіку, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчинку.

У березні цього року в Подільську пізно ввечері невідомий схопив за шию неповнолітню дівчинку, повалив її на землю і спробував зґвалтувати. Наміри зловмисник не довів до кінця, бо заклики про допомогу потерпілої почули перехожі.

У 2012 році правопорушника уже судили за аналогічний злочин.

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На суді чоловік своєї провини не визнав, ніби нічого не пам’ятав через сильне алкогольне сп’яніння, проте зібрані правоохоронцями докази, зокрема висновок судово-психіатричної експертизи, дали суду всі підстави визнати фігуранта винним.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові чоловік зґвалтував дитину і її бабусю, а також вбив двох домашніх котів.

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