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Факти / Україна

Соліст Scorpions прогулявся Києвом і заспівав на вулиці

Мер Києва Віталій Кличко влаштував екскурсію столицею вокалісту Scorpions Клаусу Майне.

Соліст Scorpions прогулявся Києвом і заспівав на вулиці

Лідеру німецької рок-групи Scorpions Клаусу Майне мер столиці Віталій Кличко провів екскурсію Києвом.

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Майне прогулявся  столицею, зокрема Михайлівською площею та парку Володимирська гірка, ба більше заспівав легендарну пісню Still Loving You.

– Дуже сподобався Клаусу наш пішохідно-велосипедний міст. На вулицях Києва він зустрів чимало своїх шанувальників. Клаус сказав, що вже багато років приїжджає з концертами в Україні, був у багатьох містах. Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани. Клаус Майне пообіцяв повернутися, – розповів Віталій Кличко.

Соліст Scorpions прогулявся Києвом і заспівав на вулиці / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що голлівудський актор Том Круз прилетів до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: kiev.klichko.org

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