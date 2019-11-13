Лідеру німецької рок-групи Scorpions Клаусу Майне мер столиці Віталій Кличко провів екскурсію Києвом.

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Майне прогулявся столицею, зокрема Михайлівською площею та парку Володимирська гірка, ба більше заспівав легендарну пісню Still Loving You.

– Дуже сподобався Клаусу наш пішохідно-велосипедний міст. На вулицях Києва він зустрів чимало своїх шанувальників. Клаус сказав, що вже багато років приїжджає з концертами в Україні, був у багатьох містах. Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани. Клаус Майне пообіцяв повернутися, – розповів Віталій Кличко.