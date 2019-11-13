Мер Києва Віталій Кличко влаштував екскурсію столицею вокалісту Scorpions Клаусу Майне.
Лідеру німецької рок-групи Scorpions Клаусу Майне мер столиці Віталій Кличко провів екскурсію Києвом.
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Майне прогулявся столицею, зокрема Михайлівською площею та парку Володимирська гірка, ба більше заспівав легендарну пісню Still Loving You.
– Дуже сподобався Клаусу наш пішохідно-велосипедний міст. На вулицях Києва він зустрів чимало своїх шанувальників. Клаус сказав, що вже багато років приїжджає з концертами в Україні, був у багатьох містах. Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани. Клаус Майне пообіцяв повернутися, – розповів Віталій Кличко.
Раніше Факти ICTV писали, що голлівудський актор Том Круз прилетів до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Фото: kiev.klichko.org