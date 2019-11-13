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Факти / Україна

Свиня у труні: противники відкриття ринку землі пікетують Раду

Фермери, які протестують під Верховною Радою, вважають, що закон про ринок землі вб’є тваринництво в Україні.

Свиня у труні: противники відкриття ринку землі пікетують Раду

Мітингувальники під Верховною Радою, які закликають не ухвалювати законопроект №2178-10 про запуск ринку землі, принесли з собою тушку свині у труні.

Представники громадської спілки Всеукраїнська аграрна рада пояснюють свій протест тим, що норми, прописані у законі про “дикий” ринок землі, вб’ють тваринництво в Україні.

Свиня у труні: противники відкриття ринку землі пікетують Раду / 2 фотографии

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Фермери вважають, що їм доведеться вирізати поголів’я свиней і корів, щоб назбирати гроші для придбання землі і створення конкуренції агрохолдингам.

Зазначимо, що у зв’язку з масовими акціями в урядовому кварталі правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва.

До слова, вчора, 12 листопада, свій протест фермери розпочали, пригнавши під парламент трактори.

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