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Факти / Україна

За слова про Зеленського Федині загрожує в’язниця – Баканов

Нардепу Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій загрожує кримінальне покарання за слова про президента України Володимира Зеленського.

За слова про Зеленського Федині загрожує в’язниця – Баканов

Народному депутату від ЄС Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій загрожує кримінальне покарання, у вигляді позбавлення волі через погрози на адресу президента України Володимира Зеленського.

– Я вважаю, ця справа матиме продовження найближчим часом. Кримінальний кодекс чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна загроза, то йдеться про ув’язнення, – заявив глава СБУ Іван Баканов.

За його словами, СБУ також займається цією справою.

Читайте: Через висловлювання Федини відкрито кримінальну справу – Рябошапка

Баканов зазначив, що необхідно поважати державні інститути, зокрема й інститут президентства.

Нагадаємо, раніше нардеп від Слуги народу Микита Потураєв заявив, що Федина під час стріму в мережі Facebook нібито обговорювала варіанти загибелі Зеленського.

Джерело: Главком

Фото: УНІАН

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