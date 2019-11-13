Нардепу Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій загрожує кримінальне покарання за слова про президента України Володимира Зеленського.

Народному депутату від ЄС Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій загрожує кримінальне покарання, у вигляді позбавлення волі через погрози на адресу президента України Володимира Зеленського.

– Я вважаю, ця справа матиме продовження найближчим часом. Кримінальний кодекс чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна загроза, то йдеться про ув’язнення, – заявив глава СБУ Іван Баканов.

За його словами, СБУ також займається цією справою.

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Баканов зазначив, що необхідно поважати державні інститути, зокрема й інститут президентства.

Нагадаємо, раніше нардеп від Слуги народу Микита Потураєв заявив, що Федина під час стріму в мережі Facebook нібито обговорювала варіанти загибелі Зеленського.

Джерело: Главком