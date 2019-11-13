Нардепу Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій загрожує кримінальне покарання за слова про президента України Володимира Зеленського.
Народному депутату від ЄС Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій загрожує кримінальне покарання, у вигляді позбавлення волі через погрози на адресу президента України Володимира Зеленського.
– Я вважаю, ця справа матиме продовження найближчим часом. Кримінальний кодекс чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна загроза, то йдеться про ув’язнення, – заявив глава СБУ Іван Баканов.
За його словами, СБУ також займається цією справою.
Читайте: Через висловлювання Федини відкрито кримінальну справу – Рябошапка
Баканов зазначив, що необхідно поважати державні інститути, зокрема й інститут президентства.
Нагадаємо, раніше нардеп від Слуги народу Микита Потураєв заявив, що Федина під час стріму в мережі Facebook нібито обговорювала варіанти загибелі Зеленського.
Джерело: Главком