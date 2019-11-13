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Факти / Україна / Політика

Жоден з 8 законопроектів не вирішує проблему з азартними іграми в Україні – експерт

Ухвалення будь-якого з восьми законопроектів з азартного бізнесу в Україні не призведе до обіцяного зростання надходжень до бюджету.

Жоден з 8 законопроектів не вирішує проблему з азартними іграми в Україні – експерт

Влада намагається легалізувати гральний бізнес в турборежимі, оскільки поряд з основним проектом закону про легалізацію №2285, поданим Кабміном, з’явилося ще сім альтернативних. Про це заявив глава експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Кожен з цих проектів законів відірваний від реальності та пролобійований вузькою групою компаній, переважно російських. 

Експерт зазначив, що жоден з цих законопроектів не тільки не вирішує проблему з азартними іграми в Україні, а й вноситься на розгляд парламенту без обговорення і з порушенням процедур.

Так, 12 листопада Верховна Рада України ухвалила постанову, згідно з якою всі вісім проектів законів внесені на розгляд депутатами на поточному сесійному тижні.

– Примітно, що на додачу до основного проекту, розробленого і поданого урядом, майже всі альтернативні проекти подали депутати від фракції Слуга народу, і лише один з проектів внесла депутатка від Опозиційної платформи – За життя Наталія Королевська, – підкреслив Кушнірук.

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За його словами, виглядає дещо дивно, що різні члени фракції Слуга народу кинулася писати закони про одне й те ж.

З одного боку, це пояснює, що влада дуже поспішає легалізувати азартні ігри і сподівається, що один із законів вдасться протягнути в першому читанні та відкоригувати до другого і третього.

– З іншого боку, очевидно, що у президента, уряду і депутатів немає єдиної позиції щодо цього. Ухвалення будь-якого з цих проектів не приведе до обіцяного Володимиром Зеленським зростання інвестицій і надходжень до бюджету, оскільки всі проекти законів відірвані від реальності та пролобійовані вузької групою компаній, переважно російських. Цим і пояснюється аномальна непублічність під час розробки та ухвалення проекту легалізації грального бізнесу, – вважає Кушнірук.

Нагадаємо, більшість українців не підтримують легалізацію в Україні грального бізнесу. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 27-30 вересня.

Тільки 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без обмежень, 27% – підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, в той же час майже 60% не підтримують легалізацію за будь-яких умовах.

До речі, на думку експертів Інституту майбутнього, законопроект про гральний бізнес не відповідає міжнародним стандартам.

Джерело: Українські новини

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