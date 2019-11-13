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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зупинення транзиту газу може привести до падіння економіки України – Вітренко

У разі повного припинення транзиту російського газу через Україну економіка нашої країни може впасти на 0,7% у 2020 році.

Зупинення транзиту газу може привести до падіння економіки України – Вітренко

Виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив, що за транзит газу наша країна щомісяця отримувала $200-250 млн, а остання проплата очікується у січні 2020 року.

Коли транзит газу припинять, Україна може дуже швидко відчути наслідки.

– Падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7% з урахуванням ефекту мультиплікатора, – сказав Вітренко.

Читайте: Україна забезпечить себе газом без транзиту з РФ – Коболєв

Виконавчий директор Нафтогазу сподівається, що Україна буде готова до такого сценарію розвитку подій.

До слова, політичний директор МЗС Олексій Макеєв заявив, що Україна не збирається укладати тіньові угоди з РФ щодо транзиту газу.

Джерело: Укрінформ

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