У разі повного припинення транзиту російського газу через Україну економіка нашої країни може впасти на 0,7% у 2020 році.

Виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив, що за транзит газу наша країна щомісяця отримувала $200-250 млн, а остання проплата очікується у січні 2020 року.

Коли транзит газу припинять, Україна може дуже швидко відчути наслідки.

– Падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7% з урахуванням ефекту мультиплікатора, – сказав Вітренко.

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Виконавчий директор Нафтогазу сподівається, що Україна буде готова до такого сценарію розвитку подій.

До слова, політичний директор МЗС Олексій Макеєв заявив, що Україна не збирається укладати тіньові угоди з РФ щодо транзиту газу.