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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

$5-6 млрд для України: місія МВФ розпочала роботу в Києві

МВФ продовжує дискусії з Києвом щодо нової трирічної угоди про розширене фінансування для України.

МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 14 листопада. Очолює делегацію Рон ван Роден.

Місія має на меті продовжити дискусії з українською владою щодо нової програми розширеного фінансування для України за підтримки МВФ.

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Нагадаємо, остання місія МВФ працювала у Києві з 12 по 26 вересня. За підсумками місії, у МВФ відзначили продуктивність переговорів про фіскальну і грошову кредитну політику в країні, а також про ключові кроки реформ.

Як відомо, Україна веде переговори про можливість відкриття нової програми щодо фінансування України на $5-6 млрд.

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