Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували влітку 2019 року нанесення ракетного удару по Одесі.

За словами командувача Військово-морськими силами України Ігоря Воронченка, провокаційні навчання російські військові провели 10 липня.

Літаки здійснили умовний пуск за 60 км від Одеси, після чого повернулися в бік Босфору.

Він також зазначив, що росіяни регулярно випробовують нові зразки озброєння. Зокрема недавно відбулися пуски ракети-торпеди.

У постійній готовності до вторгнення в Україну знаходиться 28-30 батальйонних тактичних груп.

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Напруженою залишається ситуація в Азовському морі. Через блокування руху суден в Керченській протоці тільки за 2019 рік порти Маріуполя і Бердянська втратили 43% доходів.

Ігор Воронченко також додав, що за п’ять років після анексії Криму кількість кораблів Чорноморського флоту Росії зросла з 34 до 49.

Нагадаємо, раніше Росія розмістила нові комплекси ЗРС С-400 Тріумф в Арктиці.