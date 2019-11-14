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Бюджет 2020: на скільки зростуть виплати на няню та одиноким матерям

У проекті держбюджету України на 2020 рік закладено збільшення допомоги на відшкодування послуги муніципальна няня та одиноким матерям.

Одинока мама

Наступного року 63,4 тис. родин, які мають дітей до трьох років, можуть розраховувати на щомісячні виплати за послуги няні у розмірі 1 779 грн.

Раніше розмір такої домопоги становив 1 626 грн.

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На дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, виплати також зростають:

  • у грудні 2019 року – з 3 558 до 3 842 грн;
  • у грудні 2020-го – з 4 436 до 4 790.

Одиноким матерям також платитимуть більше:

з грудня 2019 року:

  • на дітей віком до 6 років – з 1 779 грн до 1 921 грн;
  • від 6 до 18 років – з 2 218 грн до 2 395 грн;
  • віком від 18 до 23 років, які навчаються – з 2 102 грн до 2 270 грн.

Бюджет 2020 виплати на дітей

Нагадаємо, раніше Факти ICTV розповідали, як отримати гроші на няню.

Фото: Pixabay

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