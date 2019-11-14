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Факти / Україна / Політика

КСУ схвалив закон Зеленського про законодавчу ініціативу народу

Конституційний суд України надав висновок щодо законопроекту №1015 щодо законодавчої ініціативи народу.

КСУ схвалив закон Зеленського про законодавчу ініціативу народу

Конституційний суд України схвалив законопроект №1015 президента Володимира Зеленського про внесення змін до ст. 93 Конституції (щодо законодавчої ініціативи народу) та визнав відповідним до вимог ст. 157 і 158 Конституції України.

В КСУ додали, що внесені зміни можуть за певних умов призвести до обмеження прав і свобод людини та громадянина.

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У суді зазначили, що положення Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить народу потребує конкретизації, оскільки поняття народ в Основному Законі охоплює всіх громадян України всіх національностей.

Народ не може бути визначений як суб’єкт законодавчої ініціативи без формулювання в Конституції України відповідної кількості громадян, які мають право голосу.

Нагадаємо, 29 серпня Володимир Зеленський вніс законопроект про законодавчу ініціативу народу до Верховної Ради. Згідно з Конституцією України право законодавчої ініціативи належить президенту, Кабінету міністрів, народним депутатам, а очільник держави пропонує додати до цього переліку народ.

3 вересня парламент направив законопроект до Конституційного суду.

У Слузі народу планують запропонувати на розгляд парламенту кілька ключових напрямків розвитку народовладдя: всеукраїнський і місцевий референдуми, законодавча ініціатива та електронні петиції, відгук посадових осіб, народне вето на рішення посадових осіб.

Джерело: прес-служба КСУ

Фото: прес-служба КСУ

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