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Купити клавіатуру? Легко!

Партнерський матеріал

Експерти компанії Ельдорадо провели аналіз відгуків клієнтів щодо комп’ютерних клавіатур і виділили найбільш популярні та вигідні пропозиції для різних потреб.

Купити клавіатуру? Легко!

Круту, зручну та практичну клавіатуру ви зможете придбати в компанії Ельдорадо за вигідними та доступними цінами вже сьогодні.

Експерти компанії провели аналіз відгуків клієнтів і прийшли до висновку, що сьогодні набирають особливу популярність ігрові та ергономічні клавіатури. Серед яких:

Жоден геймер не зможе залишити без уваги клавіатуру A4TECH Bloody B3590R. Вона досить практична та зручна у грі. Ігрові кнопки, виділені червоним кольором, відразу привертають увагу.

Головна особливість клавіатури A4TECH Bloody B3590R – змішаний варіант роботи мембранних і механічних клавіш. Час відгуку клавіш – 0,2 мс, ресурс натискань100 млн разів.

Стильна, красива та з оригінальним підсвічуванням. HYPERX Alloy Core RGB (HX-KB5ME2-RU) – це мембранний тип клавіатури, яка має більш звичне для споживачів компонування клавіш.

Клавіші – безшумні з тактильним відгуком, передбачений захист від потрапляння рідини (допустимий розлив рідини – 120 мл), є керування підсвічуванням.

Клавіші приємні на дотик і мають сприятливу відстань не тільки для того, щоб грати, але й працювати за комп’ютером. Однак якщо монітор – це ваше постійне робоче місце, вам знадобиться ергономічна клавіатура, яка в рази збільшує ефективність роботи і мінімізує втому рук.

Ця модель має незвичайну конструкцію з ергономічним вигином, зворотним нахилом і м’якою опорою для рук. Завдяки цим функціям зменшується напруження на руки під час тривалого введення тексту.

Мембранна клавіатура Microsoft MSKR-DMPK NATURAL 4000 доповнена цифровим блоком, гарячими клавішами, які в один дотик регулюють масштаб і сприяють швидкому пошуку потрібних робочих файлів. Є захист від пилу.

Більш детальну інформацію про види та особливості клавіатур можна знайти на сайті компанії Ельдорадо https://eldorado.ua/keyboards/c1039113/.

Купити клавіатуру, яка зможе підлаштуватись під всі ваші запити, ви також зможете на сайті за кращими і вигідними цінами https://eldorado.ua/keyboards/c1039113/.

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Компанія Ельдорадо – одна з найбільших підприємств роздрібної торгівлі, яка неодноразово ставала лауреатом премій Права споживачів і якість обслуговування, Кращі соціальні проекти, а також Retail Week Awards.

Незмінні переваги та принципи компанії: просто, вигідно, близько. До того ж нещодавно було проведено редизайн офіційного сайту з урахуванням всіх побажань клієнтів.

– Новий сайт – це не тільки модернізований зовнішній вигляд, а й оновлений ресурс, який дозволить нашим клієнтам отримувати всю необхідну інформацію про товар повноцінно та оперативно, – зазначив віце-президент операційної діяльності компанії Ельдорадо Павло Новак.

Контактна інформація є на офіційному сайті компанії https://eldorado.ua/. Економте не тільки час, але і гроші разом з компанією Ельдорадо!

Нагадаємо, експерти німецької компанії антивірусних програм Avira назвали найбільш поширений пароль, який ставлять користувачі.

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