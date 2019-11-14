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Факти / Україна / Політика

Оподаткувати Netflix, Megogo та соцмережі: нова ініціатива Слуги народу

В законопроект Про медіа можуть внести оподаткування стрімінгових платформ (зокрема Netflix) та соцмереж.

Netflix

Нардеп від Слуги народу Олександр Ткаченко розповів, що в законопроект Про медіа можуть додати пункт про реєстрацію в Україні стрімінгових сервісів (зокрема Netflix, Megogo, OLL.tv), а також різних соціальних мереж, унаслідок чого вони платитимуть податки.

– Ми пропонуємо реєстрацію в Україні. Ці платформи, якщо вони закордонні, не платять податків в Україні, хоча мають користувачів, які платять їм гроші.

Також соцмережі отримують рекламні гроші від українських користувачів. Куди йдуть податки? Ми можемо поставити таке запитання? — зазначив Ткаченко.

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Нагадаємо, також планується внесення змін в законодавство щодо посилення відповідальності українських журналістів за розповсюдження неправдивої або маніпулятивної інформації.

Джерело: LB.ua

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