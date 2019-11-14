PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 14 листопада (КАРТА)

В Україні у четвер, 14 листопада, дощі очікуються лише у західних областях.

Погода

На 14 листопада синоптики прогнозують невеликі опади на Закарпатті, в Карпатах та більшості областей на заході країни.

На решті території України – сухо та сонячно.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, можливі також пориви до 15-20 м/с.

Читайте: Дощі на заході та +18: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Температура повітря вночі 1-6°, вдень потеплішає до 8-13°.

На заході та півдні вночі 5-10°, а вдень 11-16° вище нуля.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до 10-12° тепла.

Погода на 14 листопада

Факти ICTV раніше писали, якої погоди варто очікувати у листопаді 2019 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка