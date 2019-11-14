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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Працюють до ночі: Рада ухвалює держбюджет на 2020 рік

14 листопада на засіданні Верховної Ради розглядатимуть проект бюджету на 2020 рік у другому читанні і планують не завершувати роботу, доки не ухвалять його.

Працюють до ночі: Рада ухвалює держбюджет на 2020 рік

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував народним депутатам підтримати в цілому проект державного бюджету України на 2020 рік.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що розгляд державного бюджету країни відбуватиметься до 2.00.

Крім того, Раді рекомендують перед розглядом держбюджету ухвалити законопроект зі змінами до Бюджетного кодексу.

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Загальні витрати запропонованого державного бюджету складають 1 195 трлн грн. У документі закладений середній курс долара 27 грн, а також мінімальна заробітна плата розміром 4 734 грн.

Основні витрати у держбюджеті 2020 такі:

  • сфера соціального забезпечення – 294 млрд грн;
  • сфера безпеки і оборони – 245,8 млрд грн;
  • сфера охорони здоров’я – 113,3 млрд грн;
  • сфера освіти і науки – 145,1 млрд грн;
  • інфраструктура доріг – 73,7 млрд грн.

Нагадаємо, оновлений держбюджет на 2020 рік Кабінет міністрів презентував українцям 5 листопада.

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