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Факти / Україна

Бюджет-2020 і трудове законодавство: порядок денний Ради на 14 листопада

14 листопада на порядку денному Верховної Ради низка законопроектів.

Бюджет-2020 і трудове законодавство: порядок денний Ради на 14 листопада

14 листопада Верховна Рада планує розглянути 13 законопроект у першому і другому читаннях. Зокрема, для включення до порядку денного та ухвалення рішення пропонуються ще вісім законопроектів.

Серед них – законопроекти Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального, Про державні закупівлі та про внесення змін до закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

На порядку денному парламенту значиться низка законопроектів про бюджет України.

На перше читання винесені:

  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін;
  • проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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У другому читанні розглядатимуть:

  • проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України;
  • проект закону про Державний бюджет України на 2020 рік;
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції;
  • проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього);
  • проект закону про Бюро фінансових розслідувань;
  • проект закону про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;
  • проект закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України);
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції;
  • проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США Про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA).

До речі, Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради IX скликання до кінця січня 2020 року.

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