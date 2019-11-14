У проекті державного бюджеті на 2020 рік передбачено невелике збільшення видатків на оборону і соціальну сферу.

Народний депутат з фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що в проекті держбюджету на 2020 рік знайшли можливість для забезпечення соціальних витрат, незважаючи на заплановані реформи.

Також були збільшені видатків на певні сфери.

– Перше – видатки на оборону збільшені, вони досягають встановлених законом майже 5% ВВП, по-друге, збільшено видатки на соціальну сферу, – сказав нардеп.

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За словами Корнієнка, наразі ці збільшення незначні, але вони дуже важливі як тенденція.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада працюватиме до ночі для того, щоб ухвалити проект держбюджету на 2020 рік.