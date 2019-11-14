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Факти / Україна / Суспільство

Україна має сформулювати ставлення до гастролей артистів у РФ – Бородянський

Артисти, які їздять в Росію, не відстоюють українську позицію, тому Україна повинна сформулювати своє ставлення до таких гастролей.

Владимир Бородянский

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що культура є важливою частиною політики, і якщо співак або артист їде в РФ виступати, “це означає, що ця людина не відстоює українську позицію, не розуміє, що Росія країна, яка на нас напала”.

Виступаючи на міжнародному форумі Креативна Україна, він заявив, що держава повинна сформулювати своє ставлення до таких гастролей.

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Бородянський також підтримав ініціативу Суспільного телебачення не відправляти на Євробачення таких артистів.

– Ми повинні чітко визначити, що є добром, а що злом, і вміти відрізняти добро від зла, – додав міністр.

Нагадаємо, ще у березні 2018 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект про гастролі українських зірок у Росії, яким пропонувалося запровадити гастрольний збір 20% з організаторів гастрольних заходів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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