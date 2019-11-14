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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна позичить $4,9 млрд на зовнішніх ринках у 2020

У Кабміні назвали суми запозичень, які потрібні уряду для фінансування державного бюджету в 2020 році.

Україна позичить $4,9 млрд на зовнішніх ринках у 2020

Згідно з планом фінансування державного бюджету в 2020 році, Україна планує позичити на зовнішніх ринках $4,9 млрд, а на внутрішньому – 231,1 млрд грн, або $8,4 млрд.

– Ми продовжимо збільшувати частку запозичень у національній валюті, – заявив урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца.

За його словами, обсяг виплат за держборгом у наступному році оцінюється у 282,1 млрд грн ($10,3 млрд) – погашення основної суми та 141,5 млрд грн ($5,1 млрд) – виплата відсотків.

Також Буца повідомив, що Україна планує залучити 12 млрд грн за рахунок приватизації.

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Крім того, він зазначив, що від початку цього року сукупний держборг України скоротився з 60,9% ВВП до 51,2% ВВП на вересень цього року, хоча у доларовому вираженні він зріс із $78,3 млрд до $83 млрд.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2020 рік у другому читанні.

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