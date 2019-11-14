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Як підвищуватиметься прожитковий мінімум у 2020

Верховна Рада ухвалила державний бюджет 2020. У документі закладено зростання прожиткового мінімуму на 8%.

Як підвищуватиметься прожитковий мінімум у 2020

Прожитковий мінімум у 2020 році підвищуватиметься темпами, що на 2% перевищують показник прогнозованого індексу споживчих цін на наступний рік, і зросте на 8%.

Прожитковий мінімум у 2020 році становитиме з 1 січня 2020 року – 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, з 1 грудня – 2 189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

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  • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1 779 гривень, з 1 липня – 1 859 гривень, з 1 грудня – 1 921 гривню;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2 218 гривень, з 1 липня – 2 318 гривень, з 1 грудня – 2 395 гривень;
  • працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні, з 1 липня – 2 197 гривень, з 1 грудня – 2 270 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1 638 гривень, з 1 липня – 1 712 гривні, з 1 грудня – 1 769 гривень.

Прожитковий мінімум у 2020 році

Нагадаємо, ухвалення державного бюджету 2020 підтримали 280 народних депутатів. Серед них – 241 депутат від Слуги народу, 20 позафракційних і ще 19 нардепів від групи За майбутнє. Ми підготували список поіменного голосування за держбюджет 2020.

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