Україна не може мати жодних фінансово-економічних відносин з Росією, заявив міністр оборони Андрій Загороднюк.
Україна не може мати фінансово-економічних відносин із Росією, яка є ворожою країною.
Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.
За його словами, говорити з ворогом можна тільки дипломатичною мовою або “мовою зброї”.
Загороднюк додав, що знав про вторгнення кадрових військових на Донбас ще у 2014 році.
– Це не “ополченці” або “місцева міліція”, а кадрові військові з РФ, що стало ще більш зрозумілим під час жахливих подій в Іловайську.
Читайте: Україна може вийти з Мінських угод – Пристайко назвав умови
Також міністр вважає, що Україна повинна продовжувати йти шляхом вступу в НАТО.
– Як міністр оборони, я не просто тримаю це на контролі. Я цим живу, – заявив Загороднюк.
Нагадаємо, в Організації Об’єднаних націй війну на Донбасі назвали найстарішим конфліктом у світі.