Україна не може мати жодних фінансово-економічних відносин з Росією, заявив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Україна не може мати фінансово-економічних відносин із Росією, яка є ворожою країною.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

За його словами, говорити з ворогом можна тільки дипломатичною мовою або “мовою зброї”.

Загороднюк додав, що знав про вторгнення кадрових військових на Донбас ще у 2014 році.

– Це не “ополченці” або “місцева міліція”, а кадрові військові з РФ, що стало ще більш зрозумілим під час жахливих подій в Іловайську.

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Також міністр вважає, що Україна повинна продовжувати йти шляхом вступу в НАТО.

– Як міністр оборони, я не просто тримаю це на контролі. Я цим живу, – заявив Загороднюк.

Нагадаємо, в Організації Об’єднаних націй війну на Донбасі назвали найстарішим конфліктом у світі.