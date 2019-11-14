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Факти / Україна

Зустріч Зеленського і Путіна не планується – Пристайко

Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна не планується.

Зустріч Зеленського і Путіна не планується – Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко на спільній прес-конференції з федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Олександром Шалленбергом повідомив, що зустріч президентів України і Росії не планується.

– Коротка відповідь: ні, ми зараз не плануємо двосторонню зустріч з Путіним, ми плануємо зустріч нормандської четвірки, – сказав він.

Пристайко подякував екс-президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву за ініціативу організувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна і зазначив, що Україна не отримувала офіційної пропозиції.

– Я думаю, що на цьому етапі Україна досить має можливості зустрітися в першу чергу в нормандській четвірці, – додав він.

Нагадаємо, 13 листопада Нурсултан Назарбаєв запропонував провести зустріч президентів України та РФ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зараз акцент робиться на підготовці до нормандського формату, тому поки рано говорити про можливість двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського.

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