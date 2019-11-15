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Факти / Україна / Суспільство

Арешт і застава 76 млн грн: підозрюваним у справі бронежилетів обрали запобіжний захід

Посадовцям Міноборони, яких підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів Корсар, обрали запобіжні заходи.

Арешт і застава 76 млн грн: підозрюваним у справі бронежилетів обрали запобіжний захід

Трьох підозрюваних у справі бронежилетів посадовців взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 76 млн грн.

Ще двох взяли під домашній арешт.

Їх підозрюють у закупівлі 11 тис. неякісних бронежилетів за завищеню ціною.

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Нагадаємо, щодо посадовців відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 28 і частиною 3 статті 426 Кримінального кодексу – бездіяльність військової влади, вчинена групою осіб за попередньою змовою.

До слова, Державне бюро розслідувань 5 листопада оголосило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони в межах провадження про закупівлю неякісних бронежилетів Корсар.

Джерело: ГПУ

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