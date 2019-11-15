Кабінет міністрів проголосував за введення безвізового режиму з Маршалловими островами.
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд проголосував за рішення про введення безвізу з Маршалловими островами.
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До слова, на онлайн-платформах з продажу авіаквитків квитки туди-назад з Києва до столиці Маршаллових островів – Маджуро обійдуться від 88 тис. грн.
Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. За ці два роки українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.
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