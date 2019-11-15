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Факти / Україна

Кабмін проголосував за введення безвізу з Маршалловими островами

Кабінет міністрів проголосував за введення безвізового режиму з Маршалловими островами.

Кабмін проголосував за введення безвізу з Маршалловими островами

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд проголосував за рішення про введення безвізу з Маршалловими островами.

Читайте: Україна домовилася про безвіз з іще однією країною

До слова, на онлайн-платформах з продажу авіаквитків квитки туди-назад з Києва до столиці Маршаллових островів – Маджуро обійдуться від 88 тис. грн.


Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. За ці два роки українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.

Фото: Dreamstime

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