Президент Володимир Зеленський і глава Франції Еммануель Макрон домовилися про візит французького лідера в Україну.
Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну. Домовленість була досягнута під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
Дата візиту Макрона поки не повідомляється.
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Політики обговорили проведення саміту в нормандському форматі і скоординували підготовку “змістовного наповнення зустрічі” на вищому рівні.
Макрон підкреслив, що Україна виконала всі умови для того, щоб саміт відбувся.
Нагадаємо, саміт в нормандському форматі відбудеться 9 грудня в Парижі. Кабмін Німеччини підтвердив участь Ангели Меркель у саміті.
Поки немає тільки офіційного підтвердження від Росії.