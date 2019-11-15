Російський газ має бути дешевшим для України, оскільки під час прямого постачання Газпром не платить за його транспортування в Європу.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко вважає, що пропозиція президента РФ Володимира Путіна щодо меншої ціни на газ на 20-25% насправді є просто нормальною ціною за умови прямого постачання.

Він також розповів, що пряме постачання негативно вплине на Україну.

– Під час прямого постачання в Україну Газпром менше подає газу для транзиту в Європу, відповідно менше платить за транзит газу Україні. Відповідно, якщо Газпром менше платить, то Україна менше отримує, – сказав Вітренко.

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За його словами, Україна може також отримати знижену ціну газу, якщо європейський антимонопольний орган не дозволить Газпрому зловживати своїм становищем на ринку Європи.

Виконавчий директор Нафтогазу додав, що компанія не збирається відмовлятися від позову проти Газпрому, чого хоче Росія.

Нагадаємо, Володимир Путін запропонував Україні варіант, який знизить вартість газу на 20-25%.

Джерело: Юрій Вітренко