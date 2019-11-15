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Факти / Україна

Олена Шуляк стала новим представником Кабміну у Верховній Раді

Народний депутат Олена Шуляк стала новим представником Кабінету міністрів у парламенті.

елена шуляк

Заступник голови фракції Слуга народу Олена Шуляк відповідатиме за співпрацю уряду і парламенту.

Читайте: Скороход і Поляков порушили домовленості – Корнієнко про виключення нардепів зі Слуги народу

Кабінет міністрів затвердив це рішення на своєму вечірньому засіданні 15 листопала.

Нагадаємо, 15 листопада народний депутат партії Слуга народу Ірина Верещук написала заяву про звільнення з посади представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Причиною свого рішення Верещук називає те, що їй не вдалося знайти спільну мову з прем’єр-міністром.

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