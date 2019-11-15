Народний депутат Олена Шуляк стала новим представником Кабінету міністрів у парламенті.
Заступник голови фракції Слуга народу Олена Шуляк відповідатиме за співпрацю уряду і парламенту.
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Кабінет міністрів затвердив це рішення на своєму вечірньому засіданні 15 листопала.
Нагадаємо, 15 листопада народний депутат партії Слуга народу Ірина Верещук написала заяву про звільнення з посади представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.
Причиною свого рішення Верещук називає те, що їй не вдалося знайти спільну мову з прем’єр-міністром.
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