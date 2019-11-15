У деяких областях України 15 листопада очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

15 листопада у східних, Запорізькій і Херсонській областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

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Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

До речі, Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на вихідних, 16 і 17 листопада.