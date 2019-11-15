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Факти / Україна

Протидія рейдерству та вдосконалення ДБР: порядок денний Ради на 15 листопада

Які законопроекти на порядку денному Верховної Ради 15 листопада – далі у матеріалі.

Протидія рейдерству та вдосконалення ДБР: порядок денний Ради на 15 листопада

15 листопада Верховна Рада планує розглянути три законопроекти у першому і другому читаннях. Ще 10 значаться у списку включення до порядку денного та ухвалення рішення. Серед них проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель, а також законопроект про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

На перше читання винесені:

Проект закону про внесення змін до розділу ІІ Перехідні положення закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.

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У другому читанні будуть розглянуті:

  • Проект закону про внесення змін до закону України Про Державне бюро розслідувань щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (друге читання);
  • Проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству.

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради IX скликання до кінця січня 2020 року.

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