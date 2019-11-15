Українці зможуть визначитися, чи продавати сільськогосподарську землю іноземцям, на референдумі, який відбудеться до 2024 року.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що після ухвалення законопроекту про референдуми проведуть голосування, яке визначить, чи продаватимуть сільськогосподарську землю іноземцям.

Він вважає, що референдум може відбутися у цьому політичному циклі, до 2024 року.

– Лише після референдуму, коли українське суспільство визначиться, що воно готове чи не готове дати можливість іноземцям купувати українські землі або продавати корпоративні права — тоді цей ринок буде відкритий і для іноземців, – сказав Разумков.

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Спікер Ради пояснив, що під час перехідного етапу українці зможуть побачити, як працює ринок землі, та визначитися, чи потрібно відкривати його іноземцям.

Наразі підготовкою проекту закону про референдуми займається перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонує провести референдум, на якому українці визначать, чи варто відкривати ринок землі для іноземців.