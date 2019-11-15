Парламент затвердив головний фінансовий документ 2020 року – державний бюджет. Чи станеться у наступному році економічне диво, чи зміняться ціни та наскільки збалансованим вийшов бюджет 2020 – у матеріалі Фактів ICTV.

Державний бюджет на 2020 рік ухвалено. Парламентарі погодили документ на засіданні 14 листопада.

Вперше за новою процедурою

В останні роки традицією українського парламенту стало ухвалення бюджету України “під ялинку”, тобто у грудні. Зазвичай цей процес затягувався до пізньої ночі. У 2018 році його ухвалили тільки о 6.00.

Ухвалений бюджет в середині листопада став приємним здивуванням для експертного середовища та журналістів. Раді вдалось консолідуватись – за кілька годин розглянути всі правки і проголосувати за головний документ року.

До речі, вже традиційно для цього скликання голоси були переважно від фракції Слуга народу – підтримали законопроект 241 депутат президентської партії, 19 членів групи За майбутнє та 20 позафракційних представників народу.

Інші або утримались, або голосували проти.

Що в бюджеті?

Прогнозований курс долара на кінець 2020 року – 27,5 грн, а середньорічний – 27 грн. На цьому і базувався бюджет.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначає, уряд закладає девальвацію нацвалюти, порівняно з нинішніми показниками, майже на 10%.

– Це тривожний знак – девальвація наших доходів, зниження купівельної спроможності, звуження внутрішнього ринку.

Хоча експерт відмічає – для девальвації сьогодні підстав немає. Натомість є фінансові та економічні можливості для забезпечення стабільності курсу, що лежить в основі економічного зростання.

Читайте: Державний бюджет 2020: як ми будемо жити у наступному році

Цифра, до якої прив’язано більшість соціальних виплат – прожитковий мінімум – зміниться на 625 грн. Якщо зараз він становить 1 564 грн, то на кінець 2020 року зросте до 2 189 грн.

Факти ICTV також проаналізували, як змінились основні економічні показники за останні п’ять років. Результати нижче на інфографіках.















Що нас чекає у 2020 році: як закладені в бюджеті цифри вплинуть на життя українців / 4 фотографии

Економіст Європейського аналітичного центру Вадим Бардась прогнозує – покращення умов життя можливе, але воно буде недовгостроковим:

– Завдяки зростанню розмірів мінімальної заробітної плати та державних витрат можна очікувати короткострокове підвищення рівня добробуту в Україні, яке в умовах уповільнення зростання економіки скорочуватиметься через прискорення зростання цін на товари та послуги.

Андрій Новак наголошує – в умовах девальвації гривні, яку заклав у бюджет Кабмін, збільшаться ціни на імпортні товари.

– Вся техніка – від побутових товарів до автомобілів – це імпорт. Енергоресурси у нас переважно імпортні – починаючи від газу, закінчуючи пальним. А девальвувати гривню на 10% і мати інфляцію 5% – це неможливо. Тому покращення не буде.

Ключові зміни і нововведення

Нова стаття бюджету 2020 – підтримка молодих вчителів. Працівники освіти зі стажем до 10 років отримають виплати у розмірі майже 21 тис. грн – таких в України 73,9 тис. осіб. Справа в тому, що зараз вони отримують приблизно на 3 тис. грн менше, ніж вчителі з більшим стажем. Майже вдвічі збільшити статтю видатків на соціальну адаптацію ветеранів АТО та ООС, а також учасників Революції Гідності. На це заклали 246 млн грн. В кілька разів зросли видатки на перепис населення – у 2020 році його обіцяють нарешті провести. У 2019 на це витратили 247 млн грн, а в наступному планують 1,4 млрд грн. Спочатку ця сума була на 2 млрд більшою, але уряд шукає дешевший спосіб проведення перепису. Акцент зробили і на інфраструктурі. Загалом на цю сферу передбачено майже на 40% більше коштів, ніж минулоріч – 73 млрд грн. Міністр інфраструктури пообіцяв капітальний ремонт доріг державного та міжнародного значення. Загалом відновити планують 4 тис. км доріг. Вперше закладені кошти на розкриття туристичного потенціалу країни – 240 млн грн. За словами прем’єр-міністра, один іноземний турист приносить до $500 в розвиток економіки, а деякі країни отримують від туризму до 10% від ВВП. І про доходи. Влада планує отримати 3 млрд грн від легалізації грального бізнесу. Нагадаємо, що проект закону вже розроблений Кабміном і направлений на розгляд Ради. Держава виводить з тіні ринок видобутку бурштину, а тому планують заробити на ренті. Доходи розподілятимуться між державним бюджетом і місцевими в пропорції 70 на 30. Запуск ринку електроенергії, який відбувся влітку 2019 року, дозволив виділити нову статтю доходу – ренту за сертифікацію оператора системи передавання електричної енергії та оператора газотранспортної системи. Планують, що це принесе державі 500 млн грн.

Державний борг та нові запозичення

Попри це, фактично кожна третя гривня з державного бюджету буде спрямована на погашення та обслуговування державних боргів України.

Держава у 2020 році планує запозичити 4,9 млрд на зовнішніх ринках і трохи більше на внутрішніх – $8,4 млрд.

При цьому урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца звертає увагу журналістів на те, що доля запозичень в нацвалюті зростає.

Окрім того, функції управління державним боргом покладуть на нову структуру – Державне агентство з управління державним боргом. Зараз цим займається Мінфін.

Плани на приватизацію

І хоч уряд неодноразово анонсував масштабну приватизацію, очікувані доходи від неї зменшуються порівняно з планами у 2019 році.

Спочатку Кабмін планував отримати 5 млрд, та у підсумку заклали цифру у 12 млрд грн.

– До другого читання збільшили суму на 125%. Це зробили для того, щоб збільшити загальні доходи бюджету і показати менший його дефіцит, – вважає Новак.

У 2019 році доходи від приватизації мали становити 17 млрд грн, натомість до бюджету надійшло 400 млн грн.

Економіст зазначає, у світі Україну сприймають як державу, де відбуваються воєнні дії, а тому вартість активів у нас мінімальна.

– Навіть цю суму в 12 млрд зібрати буде надзвичайно складно, – каже Новак.

Планує держава, до речі, і від оренди держмайна отримати у 2,5 раза більше ніж у 2019 році – 4,1 млрд грн.

Дива не відбулось

Андрій Новак підкреслює – бюджет 2020 року побудований на бюджетній резолюції минулого уряду. А суттєвих змін очікувати не варто.

– Бюджет 2020 – це структурна ксерокопія цьогорічного документа. Взяли бюджет цього року, додали до кожної статті показник інфляції – десь трохи більше, десь трохи менше, і вийшов закон про бюджет 2020 рік.

Те, що фінансового дива не відбулось, визнають і в Кабміні, і в парламенті. Там зазначають – ресурси обмежені, тому виходили з того, що є. Проте запевняють, що за результатами першого півріччя бюджет можуть переглянути, а доходи, можливо, будуть навіть більшими, ніж планують, адже уряд не враховував ухвалених в турборежимі законопроектів.

Новий бюджет не передбачатиме різкого зростання доходів або видатків держави, ВВП не зросте стрімкими темпами, а соцвиплати не стануть одразу на рівні європейських. Зміни приходитимуть поступово. Принаймні поки це декларують у Кабміні.

Лілія Ященко