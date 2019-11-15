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Факти / Україна

Штраф за порушення правил перевезення дітей: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про введення штрафів за порушення правил перевезення дітей.

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей.

Закон доповнює ст. 121 кодексу України про адміністративні правопорушення новими частинами.

За порушення правил перевезення дітей водієві доведеться сплатити штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне правопорушення, вчинене протягом року – 50 неоподатковуваних мінімумів.

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Справи про адмінправопорушення будуть розглядати органи Нацполіції.

Закон набуде чинності після підписання президентом наступного дня після його опублікування.

Які штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Нагадаємо, 29 жовтня українські парламентарії ухвалили в першому читанні і в цілому закон України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей.

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