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Факти / Україна

Суд відпустив Алякіна під нічний домашній арешт

Чоловіка Анни Скороход Олексія Алякіна відправили під нічний домашній арешт до 15 січня 2020 року.

алякин алексей

Шевченківський районний суд Києва відпустив російського бізнесмена Олексія Алякіна під домашній арешт у нічний час на 60 днів.

Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що Алякін за рішенням суду повинен перебувати за місцем проживання з 21.00 до 7.00. Також він зобов’язаний носити електронний браслет.

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Алякін відбуватиме домашній арешт у Борисполі Київської області.

Оскільки прокуратура клопотала про екстрадиційний арешт, рішення суду буде оскаржуватися.

Нагадаємо, Алякін був затриманий 14 листопада в Києві за дорученням ГПУ у зв’язку з розшуком в Росії. У відомстві повідомили, що 9 серпня 2018 року бізнесмена вже затримували на території Київської області.

14 листопада нардеп Анна Скороход заявила, що її чоловіка Алякіна затримали через її політичну позицію, а саме через відмову голосувати за відкриття ринку землі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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