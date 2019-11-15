Чоловіка Анни Скороход Олексія Алякіна відправили під нічний домашній арешт до 15 січня 2020 року.

Шевченківський районний суд Києва відпустив російського бізнесмена Олексія Алякіна під домашній арешт у нічний час на 60 днів.

Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що Алякін за рішенням суду повинен перебувати за місцем проживання з 21.00 до 7.00. Також він зобов’язаний носити електронний браслет.

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Алякін відбуватиме домашній арешт у Борисполі Київської області.

Оскільки прокуратура клопотала про екстрадиційний арешт, рішення суду буде оскаржуватися.

Нагадаємо, Алякін був затриманий 14 листопада в Києві за дорученням ГПУ у зв’язку з розшуком в Росії. У відомстві повідомили, що 9 серпня 2018 року бізнесмена вже затримували на території Київської області.

14 листопада нардеп Анна Скороход заявила, що її чоловіка Алякіна затримали через її політичну позицію, а саме через відмову голосувати за відкриття ринку землі.