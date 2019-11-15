Газ з Росії і так має бути на 20-25% дешевше, ніж газ із Європи, заявив виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Запропонована президентом РФ Володимиром Путіним знижка на 20-25% на поставки газу в Україну насправді не є знижкою.

Як пояснив виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко, оскільки газ в Європу йде через Україну, то під час прямих поставках до України Газпром менше подає газу для транзиту в Європу, відповідно менше платить за транзит газу Україною.

– Газ з Росії і так має бути на 20-25% дешевшим, ніж газ з Європи.

Також Вітренко підкреслив, що така знижка, з огляду на майбутні обсяги імпорту газу, не компенсує відмову від $3 млрд, які Газпром винен Нафтогазу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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Новий контракт з Газпромом має сенс тільки тоді, коли Росія виконає свої контрактні зобов’язання, щодо невиконання яких тривають суперечки у Стокгольмському арбітражі, підсумував директор Нафтогазу.

Як повідомлялося, Путін заявив, що Росія готова постачати газ до України за ціною, яка буде нижчою на 20-25%, ніж ціна на блакитне паливо з Європи.