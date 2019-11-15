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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Транзит газу через Україну: Росія готова знизити ціну

Росія готова до того, щоб укласти угоду на транзит газу через Україну за ціною, яка буде нижчою на 20-25%.

Транзит газу через Україну: Росія готова знизити ціну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова до будь-яких угод щодо транзиту газу через Україну за участю Єврокомісії.

Він додав, що говорити можна не тільки про транзит, а й про пряме постачання газу в Україну.

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За словами президента РФ, ціни на зазначені постачання можуть бути нижчими на 25%.

До слова, політичний директор МЗС України Олексій Макеєв розповів про те, що Росія хотіла від України укладання певних тіньових угод щодо транзиту газу.

Однак у цьому питанні Україна не збирається поступатися та укладати зазначені угоди. Росії хочуть дати зрозуміти, що новий контракт повинен бути укладений на умовах європейського правового поля.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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