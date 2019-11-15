Запуск 4G у київському метрополітені відбуватиметься поетапно, на початку 2020 року до інтернету підключать 10 станцій, а потім залучатимуть й інші станції.

Радник міського голови Києва Максим Бахматов зазначив, що в першому кварталі 2020 року 4G Internet має запрацювати на станціях Академмістечко, Житомирська, Святошин, Нивки, Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Сирець, Дорогожичі та Лук’янівська.

Наприкінці 2020 — на початку 2021 року 4G мають запустити на всіх станція метро.

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Разом із Київським метрополітеном впровадженням 4G займатимуться оператори Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine та китайська компанія Huawei.

Нагадаємо, Київська міська рада затвердила нові правила користування столичним метрополітеном, згідно з якими жебракам, агітаторам, людям у нетверезому стані та неохайному одязі будуть забороняти вхід в метро.

Джерело: Максим Бахматов