Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука.

ВАСК 15 листопада обирав запобіжний захід голові правління Райффайзен Банку Аваль Олександру Писаруку у справі VAB Банку.

Суд відмовився арештовувати банкіра, натомість встановив 5 млн грн застави, яку він має внести протягом п’яти днів.

Писарук носитиме електронний браслет, також він має здати закордонний паспорт.

Йому заборонено спілкуватися зі свідками у справі VAB Банку.

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Банкіру інкримінують ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою.

Нагадаємо, 11 листопада НАБУ і САП затримали сім осіб, які можуть бути причетними до заволодіння 1,2 млрд кредиту, який НБУ виділив VAB Банку. Серед них і голова правління Райффайзен Банку Аваль Олександр Писарук, якого випустили в ніч проти 12 листопада.