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Факти / Україна

ВАСК відмовився заарештовувати Писарука

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука.

ВАСК відмовився заарештовувати Писарука

ВАСК 15 листопада обирав запобіжний захід голові правління Райффайзен Банку Аваль Олександру Писаруку у справі VAB Банку.

Суд відмовився арештовувати банкіра, натомість встановив 5 млн грн застави, яку він має внести протягом п’яти днів.

Писарук носитиме електронний браслет, також він має здати закордонний паспорт.

Йому заборонено спілкуватися зі свідками у справі VAB Банку.

Читайте: Розкрадання кредиту НБУ: Писарука відпустили після оголошення підозри

Банкіру інкримінують ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою.

Нагадаємо, 11 листопада НАБУ і САП затримали сім осіб, які можуть бути причетними до заволодіння 1,2 млрд кредиту, який НБУ виділив VAB Банку. Серед них і голова правління Райффайзен Банку Аваль Олександр Писарук, якого випустили в ніч проти 12 листопада.

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