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Факти / Україна / Політика

Верещук написала заяву на звільнення з посади представника Кабміну в Раді

Народний лепутат партії Слуга народу Ірина Верещук написала заяву про звільнення з посади представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Верещук написала заяву на звільнення з посади представника Кабміну в Раді

Ірина Верещук повідомила журналістам, що складає повноваження особисто.

– Вважаю, що в стінах парламенту буду потрібнішою, – сказала вона.

Народний депутат припустила, що її місце, найімовірніше, запропонують для іншого народного депутата від партії Слуга народу Олени Шуляк.

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Причиною свого рішення Ірина Верещук називає те, що їй не вдалося знайти спільну мову з прем’єр-міністром.

На її думку, вони мають різні погляди на комунікацію між Кабміном і парламентом.

Нагадаємо, Ірина Верещук була призначена представником уряду у Верховній Раді 4 вересня 2019 року.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в Кабміні.

Фото: Ірина Верещук

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