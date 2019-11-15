Народний лепутат партії Слуга народу Ірина Верещук написала заяву про звільнення з посади представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Ірина Верещук повідомила журналістам, що складає повноваження особисто.

– Вважаю, що в стінах парламенту буду потрібнішою, – сказала вона.

Народний депутат припустила, що її місце, найімовірніше, запропонують для іншого народного депутата від партії Слуга народу Олени Шуляк.

Читайте: Скороход і Поляков порушили домовленості – Корнієнко про виключення нардепів зі Слуги народу

Причиною свого рішення Ірина Верещук називає те, що їй не вдалося знайти спільну мову з прем’єр-міністром.

На її думку, вони мають різні погляди на комунікацію між Кабміном і парламентом.

Нагадаємо, Ірина Верещук була призначена представником уряду у Верховній Раді 4 вересня 2019 року.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в Кабміні.

Фото: Ірина Верещук