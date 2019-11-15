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Факти / Україна

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 15 листопада

15 листопада останнє з чотирьох пленарних засідань Верховної Ради цього тижня.

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 15 листопада

Пряму онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради IX скликання 15 листопада можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

У п’ятницю у першому читанні значиться тільки один законопроект. Ще три подані для включення до порядку денного та ухвалення рішення. Серед них законопроект Про соціальний захист дітей, які постраждали у результаті військових дій, також документ про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Читайте: Календар роботи Верховної Ради

У другому читанні депутати мають розглянути проект закону Про Державний бюро розслідувань. Також на засіданні проголосують за внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству.

Нагадаємо, що 14 листопада Верховна Рада проголосувала за державний бюджет України на 2020 рік у другому читанні.

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