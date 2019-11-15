Верховна Рада своїм голосуванням розблокувала підписання закону про відокремлення ГТС України від Нафтогазу.

Верховна Рада усунула неузгодженості з нормами ЄС закону про відокремлення від НАК Нафтогаз України діяльності з транспортування природного газу.

За відповідне рішення у п’ятницю проголосували 292 народних депутати, з них 235 – депутати Слуги народу, 18 – Європейської солідарності та 19 – депутати партії Голос.

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Перед голосування прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська газотранспортна система на 100% залишається в Україні.

– Власність України в українській компанії – на 100%, – підкреслив прем’єр.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект для створення незалежного оператора газотранспортної системи.