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Факти / Україна / Політика

Закон про подвійне громадянство планують підготувати до кінця 2019 – Боднар

Міністерство закордонних справ розраховує, що закон про подвійне громадянство можуть ухвалити до кінця року.

Закон про подвійне громадянство планують підготувати до кінця 2019 – Боднар

За словами заступника міністра закордонних справ Василя Боднаря, законопроект про подвійне громадянство вже готують.

У МЗС працюють над тим, щоб до кінця року він вже був ухвалений або принаймні завершилась його підготовка.

Таку довгу підготовку Василь Боднар пояснює тим, що цей закон буде комплексним, який передбачатиме зміни до низки законів.

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– Потрібно вносити зміни в деякі законодавчі акти, які вже діють, і змінювати деякі положення. Це буде стосуватися не тільки самого питання про подвійне громадянство, але і деяких інших. Предметно цим займається міжвідомча група на чолі з керівництвом Офісу президента. Тобто робота триває якраз за дорученням президента, – сказав Василь Боднар.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що влада розглядає декілька концепцій запровадження подвійного громадянства.

Фото: Vasyl Bodnar

Джерело: Сегодня

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