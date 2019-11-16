В Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Що це за свято, як змінювалось українське телебачення і що його чекає вже у найближчому майбутньому – у матеріалі Фактів ICTV.

16 листопада – професійне свято працівників радіо, телебачення та зв’язку. Його відзначають щорічно з 1994 року, коли цю ініціативу запропонувала Укртелерадіокомпанія України.

Факти ICTV вітають своїх колег з їхнім днем та нагадують історію цього свята.

Історія Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку

Прийнято вважати, що започаткували свято ще у 1924 році. 16 листопада того року у Харкові вийшла перша радіопрограма.

Відтоді працівники медіасфери України вважають цей день професійним святом.

Через 27 років після запуску радіо в Україну прийшло і телебачення. 5 листопада 1951 року пройшла перша професійна телетрансляція з тільки-но побудованого Київського телецентру на Хрещатику.

Тоді транслювали фільм Алітет іде в гори. А вже за кілька днів на українські телевізори наживо транслювали військовий парад і демонстрації з Хрещатику.

Київський телецентр став третім у СРСР після Москви та Ленінграду. Зараз же українське ТБ налічує 101 канал, включаючи 65 регіональних телекомпаній.

Однак, фактично телетрансляції здійснювались ще з 1939 року. Це були 40-хвилинні передачі зі студії на Інститутські. Та, оскільки мало хто мав тоді телеприймач, це були експериментальні спроби запуску ТБ.

Тоді ж у 1951 году Київський телецентр вперше у світі започаткував новий стандарт – зображення на 625 рядків. Згодом такий формат перейняли в інших країна Європи і світу.

Майбутнє українського телебачення

В Україні, до речі, вже з наступного року наступає нова ера телебачення. Пов’язано це з кодуванням супутникового сигналу 23 основних телеканалів.

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Після того, як припинять безкоштовні трансляції телеканалів на супутнику, очікується, що канали продукуватимуть кращий контент.

Справа в тому, що закуповуючи закордонні фільми, серіали та програми, телеканали мають давати гарантію правовласникам на обмеження їх трансляції. Поки що ті не задоволені, що доступ до їх продукту незахищений. Шахраї копіюють технічні сигнали (які не передбачені для кінцевого споживача) телеканалів з супутника і продають вам, а телеканали не мають гарантій. З 20 січня 2020 року це зміниться.

Більше того, зображення для користувачів супутникового телебачення, які оформлюватимуть підписку, з 2020 року буде доступне у форматі HD.

Україна потрохи запроваджує європейські норми, де платні супутникові телеканали – це звичайна практика.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, які варіанти будуть у глядача після кодування сигналу.