Місія Міжнародного валютного фонду розраховує на прискорення реформ в Україні.

Прем’єр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова обговорили з місією Міжнародного валютного фонду в Україні умови відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування.

Українські політики поспілкувалися з керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом та економістом місії Габором Пулою.

Роден відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела протягом останнього часу, та висловив сподівання на підтримку та прискорення їхнього темпу.

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– Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом. Протягом останніх тижнів український парламент ухвалив за основу проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент, – зазначив Гончарук.

Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Києві 14 листопада в рамках переговорів щодо можливість відкриття нової програми фінансування України обсягом $5-6 млрд.