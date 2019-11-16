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Факти / Україна / Політика

Місія МВФ очікує на прискорення реформ в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду розраховує на прискорення реформ в Україні.

Місія МВФ очікує на прискорення реформ в Україні

Прем’єр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова обговорили з місією Міжнародного валютного фонду в Україні умови відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування.

Українські політики поспілкувалися з керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом та економістом місії Габором Пулою.

Роден відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела протягом останнього часу, та висловив сподівання на підтримку та прискорення їхнього темпу.

Читайте: Україна потребує реформ для зменшення ролі держави та олігархів – МВФ

– Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом.

Протягом останніх тижнів український парламент ухвалив за основу проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент, – зазначив Гончарук.

Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Києві 14 листопада в рамках переговорів щодо можливість відкриття нової програми фінансування України обсягом $5-6 млрд.

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