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Факти / Україна / Суспільство

На Донбасі бойовики дев’ять разів порушили режим тиші

На Донбасі протягом 16 листопада бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

На Донбасі бойовики дев’ять разів порушили режим тиші

16 листопада збройні формування РФ обстріляли позиції українських підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, п’ять обстрілів позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ поблизу Майорська, Луганського, Новолуганського, Попасної.

Читайте: Практичну фазу розведення військ у Петрівському завершено – штаб

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід противник здійснив чотири обстріли поблизу Старогнатовки, Лебединського, Березового, Невельського, Мар’їнки.

До слова, СММ ОБСЄ підтвердила, що поблизу Петрівського відбулося повне розведення сил і засобів.

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