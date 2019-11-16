На Донбасі протягом 16 листопада бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.
16 листопада збройні формування РФ обстріляли позиції українських підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Зокрема, п’ять обстрілів позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ поблизу Майорська, Луганського, Новолуганського, Попасної.
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В районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід противник здійснив чотири обстріли поблизу Старогнатовки, Лебединського, Березового, Невельського, Мар’їнки.
До слова, СММ ОБСЄ підтвердила, що поблизу Петрівського відбулося повне розведення сил і засобів.