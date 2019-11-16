Безпілотник ОБСЄ на ділянці розведення сил і засобів в районі Петровського Донецької області зафіксував нові позиції бойовиків.

Безпілотник ОБСЄ на ділянці розведення сил і засобів в районі Петровського Донецької області зафіксував нові позиції бойовиків.

– 11 листопада на ділянці розведення в районі Петровського безпілотник малого радіусу дії вперше виявив 50-метрову траншею (не була зафіксована за даними спостереження від 3 листопада), в якій знаходилися п’ять людей в камуфляжному одязі, приблизно в 580 метрах на південь від північного краю ділянки розведення і приблизно в 1 км на схід від його західного краю , – відзначили в прес-службі.

Читайте: Практичну фазу розведення військ у Петрівському завершено – штаб

У той же день на ділянці розведення зафіксували чотирьох людей у камуфляжному одязі на позиції терористів (про яку повідомлялося раніше) приблизно у 180 метрах на північний захід від ділянки розведення.

До слова, СММ ОБСЄ підтвердила, що поблизу Петрівського відбулося повне розведення сил і засобів.