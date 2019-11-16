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Факти / Україна / Політика

СБУ затримала главу Укрексімбанку Гриценка – це не викрадення

Олександра Гриценка затримали співробітники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.

СБУ затримала главу Укрексімбанку Гриценка – це не викрадення

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що одного із членів правління АТ Укрексімбанку Олександра Гриценка затримали за  дорученням Генпрокуратури.

– Ніякого викрадення не було. Він був затриманий у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209.

Затримання відбувалась виключно в межах чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання, — повідомила вона.

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Нагадаємо, близько 15.00 16 листопада невідомі забрали Олександра Гриценка у чорний автобус прямо на очах у дитини, з якою він гуляв.

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