Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що одного із членів правління АТ Укрексімбанку Олександра Гриценка затримали за дорученням Генпрокуратури.

– Ніякого викрадення не було. Він був затриманий у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209.

Затримання відбувалась виключно в межах чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання, — повідомила вона.