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Факти / Україна

Вибухи в Балаклії кваліфікували як недбалість – ДБР

Вибухи на території складу Міноборони в Балаклії Харківської області кваліфікували за статтею про халатне ставлення службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах особливого положення.

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Прес-секретар Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова повідомила, що вибухи в Балаклії кваліфікували, як недбале ставлення посадової особи.

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– Зараз визначено процесуальне керівництво у цьому провадженні. Його здійснюватиме військова прокуратура Харківського гарнізону, – сказала вона.

За словами Іванової, недбале ставлення може бути навмисним.

Нагадаємо, 15 листопада на складах боєприпасів у Балаклії сталися поодинокі вибухи. В результаті загинули двоє військових., ще четверо військовослужбовців були поранені.

Джерело: Громадське

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