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Факти / Україна / Політика

Затримання глави Укрексімбанку: у чому звинувачують Гриценка

Главу Укрексімбанка Олександра Гриценка затримала СБУ за дорученням ГПУ. У чому звинувачують Гриценка, читайте в матеріалі Факти ICTV.

Затримання глави Укрексімбанку: у чому звинувачують Гриценка

Главу Укрексімбанку Олександра Гриценка затримано за підозрою у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича.

За даними СБУ, зловживаючи своїм службовим становищем, Гриценко вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів.

– Затримання відбувалося у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), – зазначають в СБУ.

Читайте: СБУ затримала главу Укрексімбанку Гриценка – це не викрадення

Гриценка затримано в межах чинного законодавства, наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання та забезпечено право на захист та спілкування з адвокатами.

Нагадаємо, близько 15.00 16 листопада невідомі забрали Олександра Гриценка у чорний автобус прямо на очах у дитини, з якою він гуляв.

Джерело: СБУ

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