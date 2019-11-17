За добу окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув військовий зі складу підрозділів Об’єднаних сил.

Противник обстрілював позиції ЗСУ на Донбасі із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На жаль, внаслідок цих обстрілів загинув один військовослужбовець.

З початку доби 17 листопада в зоні ООС було тихо – російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат також немає.

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Раніше ОБСЄ підтвердила, що поблизу Петрівського відбулося повне розведення сил і засобів.

Джерело: ООС