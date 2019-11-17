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Факти / Україна

Бойовики 15 разів порушили тишу на Донбасі, загинув військовий

За добу окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув військовий зі складу підрозділів Об’єднаних сил.

Бойовики 15 разів порушили тишу на Донбасі, загинув військовий

Противник обстрілював позиції ЗСУ на Донбасі із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На жаль, внаслідок цих обстрілів загинув один військовослужбовець.

З початку доби 17 листопада в зоні ООС було тихо – російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат також немає.

Читайте: Практичну фазу розведення військ у Петрівському завершено – штаб

Раніше ОБСЄ підтвердила, що поблизу Петрівського відбулося повне розведення сил і засобів.

Джерело: ООС

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