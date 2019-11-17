День працівників сільського господарства України святкують 17 листопада. Найкращі привітання у прозі читайте на сайті Факти ICTV.

17 листопада святкують День працівників сільського господарства в Україні або День аграрія. Святкові заходи включають вшанування працівників сільського господарства і всього агропромислового комплексу.

Оскільки у нас аграрна країна, то у вас знайдеться не один знайомий, якого варто привітати у цей день.

Привітання з День працівника сільського господарства

Висловлюю вітання з вашим професійним святом – Днем працівника сільського господарства! Не покладаючи рук, ви працюєте на сільській ниві для того, аби забезпечити харчову і легку промисловість якісною сировиною і ваша праця заслуговує великої поваги та відповідної винагороди.

Бажаю вам здоров’я, успіхів, зростання продуктивності і прибутковості у вашій нелегкій праці на наше загальне благо! Зі святом!

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Не будемо лукавити – без сільського господарства ми просто не виживемо! Спасибі вам за те, що ви ставите на наш стіл продукти відмінної якості, одягаєте і обуваете нас, оскільки ніяка синтетика не в змозі замінити натуральну сировину.

Нехай всі ваші грандіозні плани втілюються у життя і збуваються усі бажання та всі мрії! Будьте здорові, будьте щасливі!

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У цей важливий день, котрий переповняється вдячністю до вашої праці, ми бажаємо всіх благ земних та небесних. Долю віддавши на владу полів, ви зрозуміли, що значить бути в поля закоханим. Природа, в красі своїй, завжди залишається вашим другом, і нехай так завжди і буде.

Мимоволі чи свідомо віддавши свою долю землі, ви твердо робите свою роботу. Чи не в цьому щастя?

Ми вітаємо вас з днем працівника сільського господарства!

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Від усієї душі тепло вітаю вас із цьогорічним нашим професійним святом –Днем працівника сільського господарства.

Дозвольте принагідно насамперед подякувати вам за самовіддану й невтомну працю та побажати міцного здоров’я, миру й злагоди в родинах, нових вагомих трудових здобутків в ім’я процвітання рідної України і нашого чарівного краю, добробуту та благополуччя.

Хай вам добре нива засівається і за гарної погоди щедрий врожай вродить!

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Хто не працює, той не їсть. Це не про вас. Ціну своєї роботи ми бачимо на ваших щасливих обличчях. Ви займаєтеся благородною справою, яка не кожному під силу.

Ви можете осилити багато і в цьому ваша гордість.

Зі святом, дорогі мої працівники сільського господарства, ми вітаємо вас!

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