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Факти / Україна

До кінця року: Кремль про дату зустрічі нормандської четвірки

В адміністрації президента РФ так і не сказали конкретно, чи приїде Володимир Путін на саміт нормандської четвірки 9 грудня в Парижі.

Кремль

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що лідери країн нормандської четвірки можуть зустрітися до кінця року, але конкретну дату не назвав.

– Можлива, так. Я думаю, що цього року цілком буде шанс провести. Я не можу сказати конкретні терміни, тому що вони обговорюються, але очевидно в цьому році, – сказав він.

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Підтвердив його слова і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше зустріч нормандської четвірки 9 грудня в Парижі підтвердили лідери трьох країн – України, Франції та Німеччини.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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