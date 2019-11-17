В адміністрації президента РФ так і не сказали конкретно, чи приїде Володимир Путін на саміт нормандської четвірки 9 грудня в Парижі.
Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що лідери країн нормандської четвірки можуть зустрітися до кінця року, але конкретну дату не назвав.
– Можлива, так. Я думаю, що цього року цілком буде шанс провести. Я не можу сказати конкретні терміни, тому що вони обговорюються, але очевидно в цьому році, – сказав він.
Читайте: Розведення сил на Донбасі до нормандського саміту більше не буде – Завітневич
Підтвердив його слова і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, раніше зустріч нормандської четвірки 9 грудня в Парижі підтвердили лідери трьох країн – України, Франції та Німеччини.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+